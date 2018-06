Economia Saneago terá concurso para Técnicos em Segurança do Trabalho com salário de R$ 4,1 mil Profissionais serão contratados em Goiânia, Aruanã, Campos Belos, Cezarina, Goianésia e Rio Verde

Sete vagas estarão disponíveis para Técnicos em Segurança do Trabalho interessados em trabalhar na Saneago, com opções de locação em Goiânia, Aruanã, Campos Belos, Cezarina, Goianésia e Rio Verde. O edital para o Processo de Seleção Simplificado será publicado nesta sexta-feira (8), no site da companhia e no Diário Oficial do Estado. A carga ...