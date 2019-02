Economia Saneago é o primeiro alvo da CGE na implantação do compliance público no governo de Goiás A consultoria terá como alvos iniciais secretarias que trabalham com maior volume de recursos financeiros, tais como Saúde, Educação, Economia e Segurança Pública

Na segunda quinzena de fevereiro o governador Ronaldo Caiado irá lançar a implantação do Programa de Compliance Público do Poder Executivo, coordenado pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO). Como primeira ação desse programa, o controlador-geral do Estado, Henrique Ziller, apresentou à diretoria da Saneago o projeto de consultoria de gestão de riscos q...