Samsung lança programa para usuários de iPhone testarem Note 8 e S8

Após o lançamento dos novos iPhones na Coreia do Sul, a Samsung apresentou o Programa de Experiência Galaxy, o que permite aos donos de aparelhos da marca concorrente experimentarem o Galaxy Note 8 ou o Galaxy 8 durante um mês. A estratégia da Samsung é não dar espaço ao trio de aparelhos da Apple (iPhone 8, 8 Plus e X) em sua terra natal.

A inscrição online para o programa começa nesta terça-feira (21) e vão até o próximo dia 27. A Samsung selecionará 10 mil inscritos, que devem ir até o Samsung Digital Plaza, em Seul entre os dias 1º e 11 de dezembro para realizar a compra do aparelho de sua escolha e também do pagamento de uma taxa de US$ 45.

Ao final do mês de teste, caso não estejam satisfeitos, os usuários podem devolver os dispositivos adquiridos e terem reembolsado o dinheiro pago por eles. Contudo, quem gostar da troca terá devolvido o valor pago pela taxa adicional de inscrição e ganhará de brinde uma unidade da caixa de som portátil JBL Go Bluetooth.

A Samsung tenta assim frear os avanços do iPhone na Coreia do Sul, país natal da marca, mesmo com o domínio de mercado. No ano passado, o Galaxy S7 foi o aparelho de celular mais vendido no país.