Samsung Galaxy S9 tem imagens reveladas antes do lançamento

Depois de toda a expectativa com o iPhone, chega a vez da Samsung provocar os fãs de tecnologia com o lançamento do Galaxy S9 e S9 Plus. A divulgação oficial dos aparelhos ainda não tem data, mas é esperada para o dia 26 de fevereiro. O repórter americano Evan Blass, do Venture Beat, alega ter posto as mãos em imagens que dão mais detalhes da novidade.

De acordo com Blass, o novo modelo traz microfone em cima, com câmera na traseira do smartphone e a peripécia, sempre disputada com a Apple, de não deixar bordas nas lentes. A fotografia é o investimento da vez, e o próprio site da Sammy informa sobre o ISOCELL, uma tecnologia que deve permitir uma performance com detalhes mais vívidos, ricos e com melhor foco, mesmo em um celular fino.

A expectativa é que o ISOCELL deixe tirar fotos em ambientes com pouca luz, use bem o foco automático e a câmera dupla. Blass também indica o provável reconhecimento facial que pode ser usado para os animojis: aquela função do iPhone que virou febre, possibilitando colocar a expresão do usuário em um cachorro, um esquilo ou um zumbi.

Rumores anteriores já especularam que a câmera ganharia outro update: seria possível alternar a abertura entre f/2.4 e f/1.5, mais do que qualquer outra disponível no mercado. O modelo Plus também pode ser esperado para chegar às lojas com 6GB de RAM e 128 BG de espaço interno, e o mais simples, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço.

O Android Oreo deverá ser acompanhado do Samsung Experience 9, com processador Snapdragon 845, top de linha da Qualcomm. A Samsung ainda não se pronunciou.