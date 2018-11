Economia Salim Mattar vai assumir a Secretaria Geral de Desestatização e Desimobilização Sócio-fundador da locadora de carros Localiza vai cuidar da venda de ativos no governo de Jair Bolsonaro

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou, por meio da sua assessoria de imprensa, que o empresário Salim Mattar, sócio e presidente do conselho de administração da locadora de carros Localiza, aceitou assumir a Secretaria Geral de Desestatização e Desimobilização. Criada para alavancar as privatizações, a nova secretaria integrará estrutura do Minist...