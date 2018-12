Economia Saldo líquido de emprego formal foi positivo em 58.664 vagas em novembro Mês é o 11º seguido com criação de postos deste tipo, de acordo com a série histórica com ajuste sazonal

O mercado de trabalho brasileiro criou 58.664 empregos com carteira assinada em novembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Ministério do Trabalho. Esse é o melhor resultado para o mês desde 2010, quando foram gerados 138.247 empregos na série sem ajuste. O mês de novembro é o 11º ...