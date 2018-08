Economia Saldo líquido de emprego formal foi positivo em 47.319 vagas em julho Esse foi o melhor resultado para o mês de julho desde 2013

O Brasil encerrou o mês de julho com a abertura de 47.319 vagas de emprego com carteira assinada, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números ainda não foram divulgados pelo Ministério do Trabalho, mas já constam do banco de dados do Caged. Esse foi o melhor resultado para o mês de julho desde 2013. O resultado mensal de j...