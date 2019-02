Economia Salas de cinema tiveram 20 milhões de espectadores a menos em 2018 Os dados foram divulgados nesta terça (5) no Fórum Anual Preliminar da Ancine (Agência Nacional do Cinema)

As salas de cinema brasileiras registraram queda de público de 12,6% em 2018 na comparação com o ano anterior: foram 161 milhões de espectadores ante 181 milhões de 2017. Os dados foram divulgados nesta terça (5) no Fórum Anual Preliminar da Ancine (Agência Nacional do Cinema). Segundo a agência, a queda ocorreu na audiência dos filmes estrangeiros, já que...