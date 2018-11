Economia Salários no Brasil deram sinais de recuperação em 2017, diz OIT Aumento salarial no País foi maior, inclusive, que a média mundial

Os salários no Brasil voltam a dar sinais de recuperação e sobem acima da taxa da média mundial em 2017. Mas, em 2018, os primeiros sinais apontam a perda de força nessa recuperação. Os dados foram publicados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo o levantamento, o aumento do salário real no Brasil foi de 2,3% em 2017, contra uma média mundial de a...