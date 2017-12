Salários de servidores estaduais serão pagos de forma adiantada, afirma Sefaz

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), anunciou na tarde desta quarta-feira (20) que o pagamento dos salários dos servidores estaduais que recebem até R$ 3,5 mil líquidos será antecipado e estará disponível na conta na próxima sexta-feira (22).

De acordo com a Comunicação Setorial da pasta, a antecipação se dará devido ao andamento da segunda etapa do Programa de Negociação Fiscal do Executivo estadual, que somou, até o momento, R$ 360 milhões em dívidas renegociadas. O prazo para renegociação termina até às 23h59 de hoje.

As duas etapas do Programa de Negociação Fiscal, iniciado em outubro, contabilizaram cerca de R$ 1,4 bilhão em negociações referentes às dívidas atrasadas e doações relacionadas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD).