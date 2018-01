Salário mínimo é corrigido abaixo da inflação

O salário mínimo que passou para R$ 954,00 em 2018, com reajuste de 1,81%, deveria ser de R$ 956,40 para seguir o que determina a legislação. Isso porque foi divulgada ontem a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 2,07% em 2017, nível mínimo de correção a ser aplicada ao piso nacional de salário e aposentadorias no País.A Lei nº 13.152, de julho d...