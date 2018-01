Safra de 2018 deve segurar o preço dos alimentos

Depois de uma safra recorde no ano passado, que fez os alimentos registrarem a primeira deflação no País desde o Plano Real, a previsão é de que a produção agrícola deste ano seja a segunda melhor da história. Isso, segundo o IBGE, seria capaz de segurar, novamente, o preço dos alimentos.A produção de 2018 está estimada em 224,3 milhões de toneladas, segundo dados do Pro...