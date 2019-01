Economia “Saímos da recessão do medo”, afirma presidente da Fecomércio-GO Marcelo Baiocchi avalia que há expectativa favorável para economia; e alerta que, com cortes, Sistema S pode reduzir assistência

Em entrevista ao POPULAR transmitida pelo Facebook, o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi Carneiro, avalia perspectivas de melhora da economia, reaquecimento das vendas do comércio e os desafios para 2019. Ele também dimensiona o impacto caso governo federal opte por corte nos recursos do Sistema S. As venda...