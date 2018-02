Rodrigo Maia critica lista de projetos prioritários do governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou nesta terça-feira (20) o pacote com 15 projetos apresentado pelo governo como alternativa à aprovação da reforma da Previdência.



Em um novo capítulo da disputa pelo protagonismo na área econômica, Maia, que é pré-candidato ao Palácio do Planalto, afirmou que desconhece a lista elaborada pela equipe do presidente Michel Temer e afirmou que não vai dar prioridade para as matérias tramitarem na Câmara. "Não conheço os 15 projetos, nem li, nem vou ler."



A lista de projetos foi anunciada na segunda-feira (19) pelos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Fazenda, Henrique Meirelles; do Planejamento, Dyogo Oliveira; e da Secretaria de Governo, Carlos Marun, já que a tramitação da Previdência foi suspensa em razão de decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro.



Entre os projetos, constam a regulamentação do teto remuneratório, a privatização da Eletrobras e a autonomia do Banco Central. O próprio Maia havia dito que essas propostas teriam prioridade na agenda do Congresso este ano.



Nesta terça, no entanto, Maia mudou de discurso e classificou a apresentação feita pelo governo como "um equívoco", "um pouco de desrespeito ao Parlamento". "O anúncio foi precipitado, sem um diálogo mais profundo, essa não será a pauta da Câmara. Nós vamos pautar o que nós entendemos relevante, no nosso tempo."



Para o presidente da Câmara, o pacote apresentado cheira "a café velho e frio, que não atende à sociedade". "A pauta da Câmara é da Câmara, os projetos já estão aqui, se o governo quer uma pauta econômica nova, que apresente uma pauta econômica nova", disse.



Segundo Maia, o governo tem que admitir que não tem votos para aprovar a reforma da Previdência e não ficar com a "fixação de dar uma resposta" sobre o assunto. "Não dá para ficar criando espuma com a sociedade em um tema tão grave quanto esse."