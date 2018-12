Economia Rodoviária de Goiânia deve ter movimento 50% maior no Ano Novo Estima-se que devam passar 300 mil pessoas pelo Terminal no período de 28 à 31 de dezembro

O número de passageiros na Rodoviária de Goiânia deve aumentar 50% nos embarques e desembarques durante o feriado do Ano Novo em relação aos dias normais.Cerca de 300 mil pessoas devem passar pelo local no período de 28 à 31 de dezembro, segundo a estimativa da administração do Terminal Rodoviário de Goiânia. De acordo com a assessoria, entre ...