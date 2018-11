Economia Roberto Campos Neto comandará Banco Central O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, permanecerá no cargo

O economista Roberto Campos Neto comandará o Banco Central a partir de janeiro. A informação foi confirmada pela equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro. A permanência de Mansueto de Almeida como secretário do Tesouro também foi ratificada pela equipe. Executivo do banco Santander e neto do ex-ministro Roberto Campos, Campos Neto substituirá Ilan G...