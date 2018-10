Economia Rio Verde fica sem água por falta de luz Queda de energia também afetou produtores rurais em Silvânia

O abastecimento de água em Rio Verde, no sudoeste goiano, deve ficar parcialmente comprometido até amanhã por conta de uma queda de energia na noite de segunda-feira (22), que interrompeu a captação de água no Sistema Abóbora por cerca de 11 horas. O Sistema Abóbora é responsável por 70% do abastecimento da cidade. Com a interrupção temporária do fornecimento de ene...