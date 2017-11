Rio Quente prevê faturar R$ 675 mi

Após a aquisição do empreendimento Costa do Sauípe, localizado em Mata de São João (BA), por R$ 140,5 milhões, o Grupo Rio Quente prevê faturar R$ 675 milhões em 2018. Somente com a nova operação, é esperado um incremento de R$ 240 milhões no caixa para o ano que vem. A intenção com a compra, que ocorreu na sexta-feira (24) e ainda está sujeita à aprovação d...