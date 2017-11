Rio Quente compra Costa do Sauípe e dobra de tamanho

O Rio Quente comprou por R$ 140,5 milhões a companhia Sauípe S.A, que opera o empreendimento hoteleiro Costa do Sauípe, localizado em Mata de São João (BA). Ela foi vendida pelo maior fundo de pensão do País, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). Com a aquisição, que ocorreu na sexta-feira (24), o grupo goiano dobrou de tamanho e se torna agor...