Ricardo Amorim fala sobre cenário econômico e político durante palestra em Goiânia

O economista e apresentador do programa Manhattan Connection, da Globo News, Ricardo Amorim ministra a palestra ‘Cenário Econômico e Político para 2018’, a partir das 14h30 desta quarta-feira (7), durante o evento ‘Do Campo à Cidade: Cenário Macroeconômico para 2018 – O Agro em Debate’, na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), em Goiânia.

O encontro é voltado para produtores, profissionais das áreas agrícola e pecuária, técnicos, estudantes e demais pessoas ligadas a agropecuária em Goiás. O encontro busca discutir assuntos sobre o cenário macroeconômico e as percepções do mercado agrícola e pecuária para este ano.

Cenário Econômico e Político

Amorim repassará informações de mercado e as projeções políticas para este ano. Segundo ele, o país deixou o período forte de recessão, considerado por ele o pior já enfrentado no território nacional. Para o economista, existem dados que corroboram a tese otimista, dentre eles, os indicadores de emprego e da taxa de juros. “Há perspectivas positivas para os próximos anos. O Brasil viveu a sua pior crise da história e, no entanto, conseguiu retomar o crescimento a partir do resgate da confiança, tanto do empresário quanto do consumidor”, destaca.

Perfil

Atualmente, Ricardo Amorim é da Ricam Consultoria, apresentador de TV, colunista da revista IstoÉ e uma das referências na análise econômica do país. Formado em economia pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais, atua no mercado desde 1992 e já trabalhou em empresas de Brasil e do mundo. Amorim profere, há anos, palestras sobre economia e tendências no Brasil e no exterior.

Programação

14:00 – Abertura oficial

14:30 – Palestra: “Cenário Econômico e Político para 2018 ” – Ricardo Amorim – Economista e apresentador do programa Manhattan Connection da Globo News

15:30 – Painel de analistas de mercado agropecuário – Mercado de Soja e Milho 2018 – Ênio Fernandes – Consultoria Terra Negócios e Mercado de Pecuária de Corte 2018 – Rodrigo Albuquerque – Consultoria NF2R

16:50 – Debate

17:20 – Encerramento

Serviço

Local: Faeg – Rua 87, nº 662, setor Sul, Goiânia

A inscrição é gratuita e limitada. A estimativa é que 500 pessoas participem do evento.

Inscrição: http://gatheros.com/evento/do-campo-a-cidade-cenario-macroeconomico-para-2018/