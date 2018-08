Economia Revisão de benefícios previdenciários gerará economia anual de R$ 8 bi Perícias feitas pelo INSS têm o objetivo de trazer de volta ao mercado pessoas que já recuperaram a capacidade de trabalho

O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, disse nesta quinta-feira (16) que as revisões de benefícios pagos pelo governo como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez deverão gerar economia anual de R$ 8 bilhões a partir do ano que vem. Segundo Beltrame, as perícias feitas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que têm o obje...