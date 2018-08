Economia Resultado dos 5 maiores bancos tem alta de 15%

O lucro líquido dos maiores bancos do País atingiu R$ 21,27 bilhões de abril a junho deste ano, cifra 15,3% maior que o mesmo período do ano passado. Os resultados incluem Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Santander Brasil e Caixa, que divulgou balanço ontem. O desempenho foi impulsionado, em boa parte, pelo menor gasto dos bancos com a inadimplência. As ins...