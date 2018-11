Economia Resultado do concurso público da Câmara de Goiânia é divulgado; confira Processo seletivo ofertou 75 vagas de ensino médio e superior com salário de até R$ 6,7 mil; Outros 48 candidatos estão no cadastro de reserva técnica

O resultado do concurso público da Câmara Municipal de Goiânia foi divulgado na tarde desta quinta-feira (22). Os aprovados serão remunerados com salários de R$ 4.379,33 (nível médio) até R$ 6.737,44 (nível superior), para cumprimento de carga horária de 30 horas por semana. (Confira o resultado clicando aqui) O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, podendo ser ...