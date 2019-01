Economia Restituição do Imposto de Renda começa a pagar R$ 667 milhões nesta terça-feira Um total de 257.094 contribuintes começam a receber o valor nesta terça; contribuinte deve acessar a página da Receita para saber se teve sua declaração liberada

Contribuintes contemplados no lote de restituição residual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física dos exercícios de 2008 a 2018 recebem nesta terça-feira, 15, o crédito bancário. São 257.094 contribuintes que receberão R$ 667 milhões. Desse total, R$ 268,9 milhões são para contribuintes com preferência para o recebimento: 7.677 idosos acima de 80 anos, 45.899...