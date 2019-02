Economia Residencial Orlando de Morais recebe 'troca de geladeiras' Moradores ainda podem trocar até duas lâmpadas antigas por lâmpadas LED

Os moradores do Residencial Orlando de Morais, em Goiânia, podem participar do programa de troca de geladeiras da Enel Distribuição Goiás se cadastrando nesta terça (5), quarta (6), quinta (7) e sexta feira (8), das 9h às 17h, na Quadra de Esportes do setor. Por meio da iniciativa, refrigeradores antigos podem ser trocados por novos com selo de eficiência A...