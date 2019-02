Economia Repense a viagem para Orlando! Disney pode abrir um parque temático em Brasília O governo do Distrito Federal está negociando com empresários para trazer um pedaço da magia para o Brasil

Sempre teve o sonho de conhecer a Disney, mas nunca conseguiu ir até os parques nos Estados Unidos? Agora tudo pode ficar mais fácil. O governo do Distrito Federal está negociando com empresários para trazer um pedaço da magia da Disney para Brasília, capital federal. As articulações acontecem há anos, mas nunca saiu do papel, segundo o jornal Correio Braziliense. O GDF informou que está sendo preparado um estudo de investimento sobre a proposta. Para atrair os investido...