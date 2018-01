RenovaBio traz novas expectativas

Entre as primeiras usinas em Goiás a entrar com processo de recuperação judicial por causa da crise que abateu o setor está a Denusa Destilaria Nova União, de Jandaia. A empresa entrou com o processo em 2010 e é uma das que se reorganizam para aproveitar uma nova perspectiva que pode vir com o Plano Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, anunciado no ano passado pel...