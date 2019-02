Economia Renda extra (e suada) no pedal Aplicativos abrem espaço para entregadores em bicicletas; profissionais que já aderiram à atividade embolsam cerca de R$ 4,50 por viagem e percorrem até 70 km ao dia

As empresas de aplicativos para entrega de comida procuradas pela reportagem não revelam números regionais, mas nas ruas de Goiânia já é perceptível que a bicicleta também passou a ser meio para levar pedidos diversos até o endereço do consumidor. Apenas em uma loja de doces na Avenida T-4, no Setor Bueno, por dia, pelos menos dez entregadores em bicicletas atendem...