Economia Renda com imposto sindical tem queda de 86% em um ano "Cerca de 80% dos sindicatos eram formados por pelegos e precisavam desse choque de realidade", disse o presidente do SintraconSP

Entidades sindicais viram secar a fonte de renda que vinha do pagamento anual de todos os trabalhadores do imposto sindical, que deixou de ser obrigatório com a reforma trabalhista. No ano passado essa contribuição arrecadou, ao todo, R$ 1,98 bilhão, valor que caiu 86% este ano, para R$ 276 milhões, segundo o Ministério do Trabalho. Sem a verba, que tinha 90% de sua ...