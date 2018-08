Economia Relação etanol/gasolina fecha julho em 61,48%, aponta Fipe Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina

Tradicionalmente mais baixo nesta época do ano, o nível entre os preços do etanol e os da gasolina atingiu a menor marca em três anos na capital paulista, conforme dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No fim de julho, a relação entre os preços dos combustíveis alcançou 61,48%, recorde de baixa desde o sétimo mês de 2015 (61,34%). Em junho deste a...