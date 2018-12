Economia Registro de arma sobe 280% no Brasil Atualmente, o País tem 33 mil licenças. Na prática, todo cidadão pode pedir a posse à Polícia Federal, se cumpridos alguns requisitos

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse neste sábado, 29, que pretende "garantir", por decreto, a posse de arma de fogo para cidadãos sem antecedentes criminais, além de tornar o registro do equipamento definitivo. Especialistas questionam a mudança por decreto sem aval do Congresso, uma vez que afetaria o Estatuto do Desarmamento, lei de 2003. Na prática, todo cidadão p...