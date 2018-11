Economia Região da 44 recebe novo empreendimento nesta terça-feira (20) Mega Moda Park fará um soft opening com abertura de mais de 200 lojas

O polo de moda atacadista formado na região da 44, em Goiânia, receberá um reforço nesta terça-feira (20) com o soft opening da primeira etapa do Mega Moda Park. O empreendimento antecipará a abertura de 230 lojas e o boulevard externo antes da inauguração oficial. A localização privilegiada, segundo o presidente do Mega Moda, Luciano Martins Ribeir...