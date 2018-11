Economia Região da 44 ganha mais um shopping Mega Moda Park será aberto ao público hoje; primeira etapa do empreendimento será entregue com 225 lojas, mas prevê 800 até 2021

O já intenso comércio da região da rua 44 acaba de ganhar mais um shopping de moda atacadista, que abre as portas para o público hoje, com 225 lojas. O Mega Moda Park, na esquina das avenidas Contorno e Independência, recebeu investimentos de R$ 160 milhões e terá o primeiro subsolo de Goiânia com 80 vagas para ônibus e vista para o Parque Mutirama. Quando todas as etapas est...