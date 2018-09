Economia Reforma trabalhista trouxe mudança para ações Nova legislação teve profundo impacto nos questionamentos, tanto pelo número de pedidos como pela extensão das peças, por receio de se pagar honorários

Prestes a completar dez meses (entrou em vigor em 11 de novembro do ano passado), a reforma trabalhista alterou profundamente o modo de pedir na Justiça do Trabalho. Agora, as ações estão mais enxutas, sob todos os aspectos, tanto pelo número de pedidos como pela extensão das peças. O risco de ser condenado a pagar honorários de sucumbência – a parte que perde pode ser ...