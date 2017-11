Reforma trabalhista já impacta processos

Na tentativa de enquadrar ações na antiga legislação trabalhista, houve uma verdadeira corrida de advogados para ajuizar processos antes da entrada em vigor da reforma. No dia que antecedeu a mudança da lei, em 10 de novembro, 2,3 mil foram protocolados em Goiás, segundo dados do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18). Número considerável, acima da média ...