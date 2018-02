Reforma do setor elétrico pode reduzir custo de energia

O Ministério de Minas e Energia encaminhou o projeto de lei sobre a reforma do setor elétrico à Presidência da República. O texto traz mudanças muito aguardadas, como o acesso de empresas de menor porte ao mercado livre de energia - onde podem negociar diretamente com as geradoras - e a adoção de uma política mais rigorosa na concessão de subsídios.A abertura do mercad...