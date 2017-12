Reforma da Previdência quer acabar com todos privilégios, diz Moreira Franco

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Wellington Moreira Franco, disse que o Brasil inventou o Robin Hood às avessas com as regras atuais da Previdência. Em tom dramático, o ministro disse que a Previdência sem reforma vai quebrar o País.



Em mensagem e vídeo postados na rede Twitter, Moreira defendeu a reforma e afirmou que a Previdência no Brasil tira dos mais pobres, para dar aos mais ricos. "Temos o maior sistema de transferência de riquezas do mundo, só que transfere dos necessitados para os mais privilegiados: a Previdência Social", disse.



O ministro no vídeo postado pede que as pessoas cobrem dos deputados o apoio à votação da reforma. "Eu acredito que você que conhece um deputado federal haverá de dizer para ele que quer numa sociedade em que todos tenham o mesmo direito", disse no vídeo.



Segundo Moreira, "poucos privilegiados" que se aposentam antes e trabalham menos e pagam muito mais.



"Mesmo assim, muita gente tem se empenhado para manter os privilégios dos que ganham mais, mesmo sabendo que isso irá inviabilizar o pagamento aos mais pobres e ainda quebrará o país, trazendo de volta a recessão e a inflação."



Para ele, a Previdência é um dos programas que mais favorecem a concentração de renda no Brasil. Ele voltou afirmar que por conta do grande déficit, serviços de saúde, educação e segurança deixam de ser custeados. "Isso acaba prejudicando as populações mais carentes", disse.



As declarações do ministro acontecem num momento de definição de o governo vai colocar em votação da proposta de reforma até o final do ano, apesar da falta de votos dos aliados.



Em jantar no domingo com lideranças, o presidente vai avaliar o quadro para a votação.