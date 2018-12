Economia Reforma da Previdência de Temer poderá abrigar mudanças pretendidas por governo Bolsonaro Regime de capitalização poderia ser incluído na proposta que já tramita no Congresso por equipe econômica do futuro ministro Paulo Guedes

A equipe econômica do futuro ministro Paulo Guedes poderá usar a proposta de reforma da Previdência já em tramitação no Congresso Nacional para introduzir praticamente todas as mudanças planejadas pela transição, inclusive o regime de capitalização, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Essa alternativa deve economizar um tempo precio...