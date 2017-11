Redução no preço da gasolina nesta sexta-feira (17) é a maior em 4 meses

Depois de uma série de aumentos, a Petrobras anunciou uma queda de 3,80% no preço da gasolina nas refinarias e recuo de 1,30% no preço do diesel. Os novos valores valem a partir desta sexta-feira (17).

A queda no valor da gasolina vendida pela Petrobras ocorre depois do combustível atingir médias recordes em quase todos os estados brasileiros.

O preço médio da gasolina vendida em Goiânia segue como o maior entre as capitais brasileiras, segundo a pesquisa semanal de preços feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Antes dos protestos que interditaram as portaria de distribuidoras de combustíveis na Grande Goiânia, em média, o goianiense pagou R$ 4,435 pelo litro do combustível. O preço máximo encontrado pelos pesquisadores nos postos de combustíveis foi de R$ 4,499 e o mínimo, R$ 4,19.

“Os combustíveis derivados de petróleo são commodities e, portanto, tem seus preços atrelados aos mercados internacionais, cujas cotações variam diariamente. É natural, portanto, que os preços no Brasil também apresentem variações frequentes”, informou a empresa.

Antes dessa redução, a Petrobras havia anunciado queda no preço da gasolina nas refinarias em 5,9% e em 4,8% o do diesel, em 1º de julho. Coincidentemente, última grande redução antes da mudança na política que passou a prever reajustes quase que diários nos combustíveis.

Na nova política de revisão de preços, em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.

Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.