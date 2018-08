Economia Redução da pauta não deve diminuir preço nas bombas Queda do valor referencial para cálculo do ICMS, após pesquisa de preços no mercado goiano, terá reflexo imperceptível, segundo avalia o Sindiposto

A redução do valor da pauta para o cálculo do ICMS cobrado na venda de combustíveis em Goiás, em vigor desde ontem, não deve se refletir em preços menores ao consumidor. Isso porque, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto), a redução foi ínfima para produzir algum efeito nos preços praticados nas distribuidoras ...