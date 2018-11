Economia Rede mineira Leitura faz propostas por lojas fechadas pela Saraiva Segunda maior rede do País tem hoje 70 lojas e fatura cerca de R$ 480 milhões ao ano, sendo 53% deste total com livros

A corrida pela reacomodação do mercado de livrarias, após a líder de mercado fechar 20 de suas lojas, já começou: a livraria Leitura, hoje a segunda maior rede do País, fez propostas para tentar assumir cinco dos pontos de venda que a rival Saraiva fechou nas últimas semanas. Algumas dessas unidades ficam na capital paulista, onde a mineira, forte fora do eixo Rio-São P...