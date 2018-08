Economia Rede de hipermercado vai testar ‘scanner’ no carrinho de compras A tecnologia vai chegar aos supermercados da rede ainda este ano

O Carrefour vai testar no Brasil uma tecnologia que permite ao consumidor escanear produtos que vão para o carrinho. De acordo com o presidente do Carrefour Brasil, Noel Prioux, a tecnologia, chamada de "Scan & Go" será testada ainda este ano em lojas do Carrefour Express, como uma tentativa da empresa de agilizar o processo de pagamento e diminuir filas. Há dife...