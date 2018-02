Recuperação industrial chega a mais de 60% dos setores

A indústria brasileira - que em 2017 voltou a crescer depois de três anos de queda - está vendo a recuperação se disseminar. O crescimento da produção industrial, no ano passado, foi além do setor automotivo, principal responsável pela retomada da indústria. Segundo estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), com base em dados do IBGE, 58 dos...