Economia Recorde da Bolsa é puxado por brasileiros Investidor estrangeiro retirou R$ 6,2 bi da B3 em outubro, maior perda desde maio deste ano

A Bolsa brasileira bateu, na segunda-feira, 5, mais um recorde, com o Ibovespa superando os 89,5 mil pontos. Esse movimento reflete basicamente um otimismo dos investidores brasileiros, porque o estrangeiro continua com o pé atrás. Só no mês de outubro, os investidores de outros países retiraram R$ 6,2 bilhões da Bolsa. Dois fatores explicam essa fuga: as incert...