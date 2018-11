Economia Reclame Aqui já soma 2.794 reclamações referentes à Black Friday Problemas na compra de passagens aéreas aparecem pela primeira vez no ranking do site, na terceira posição, atrás de smartphones e celulares e TVs

Com dois dias de acompanhamento das promoções de Black Friday, o site Reclame Aqui já somava 2.794 reclamações na atualização feita às 11 horas desta sexta-feira, 23. Na lista de produtos com mais reclamações, as passagens aéreas apareceram pela primeira vez no ranking, ocupando a terceira posição, com 5,1% de representatividade. Smartphones e celulares seguem na...