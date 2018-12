Economia Receita paga nesta segunda (17) as restituições do último lote do IRPF 2018 Neste lote também estão restituições residuais de 2008 a 2017

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (17) as restituições referentes ao sétimo e último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2018. Este lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 10. Quem não estiver neste lote é porque está na malha fina. O crédito bancário é dest...