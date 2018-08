Economia Receita melhor pode aliviar contas do governo

A arrecadação acima do esperado e a lentidão na execução orçamentária devem fazer com que o governo feche as contas no vermelho, mas num volume menor do que o permitido para este ano. Enquanto a meta fiscal permite um rombo do setor público de R$ 161 bilhões neste ano, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse ontem que esse resultado pode ser até cerca d...