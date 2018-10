Economia Receita Federal paga o quinto lote de restituições do IR De acordo com a Receita Federal, serão pagos R$ 3,3 bilhões para 2.532.716 contribuintes

A Secretaria da Receita Federal paga nesta segunda-feira (15) as restituições referentes ao quinto lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2018. O lote inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 5. De acordo com a Receita Federal, serão pagos R$ 3,3 bilhões para 2.532.716 contribuintes. Desse total, R$ 3,157 bilhõe...