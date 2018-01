Receita cresce e déficit é de R$500 milhões

Goiás fechou o ano com déficit orçamentário de R$ 500 milhões. É o que aponta o balanço fiscal do Estado divulgado ontem pelo governo. Foram R$ 24,2 bilhões de despesas ante R$ 23,7 bilhões de receita no ano passado. O déficit ocorre, apesar do crescimento da receita em relação a 2016 de R$ 2,5 bilhões e um superávit primário de R$ 740 milhões.O resultado primário surpreendeu, já...