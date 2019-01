Economia Receita alerta para site falso que simula leilão de produtos A Receita esclarece que os leilões de mercadorias apreendidas pela instituição não são realizados em sites privados

A Receita Federal alerta para a existência de uma página na internet que diz leiloar mercadorias apreendidas pelo órgão. O falso endereço usa inclusive o logotipo da Receita Federal indevidamente, para dar credibilidade ao serviço. Para se cadastrar no site falso, os usuários precisam apresentar documentos como cópia do RG e do CPF, além de comprovante de endereço. A...